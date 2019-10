FCSB si Dinamo au fost pedepsite de Comisia de Disciplina din cadrul FRF

Ziare.

com

Desi meciul a fost intrerupt minute bune din cauza suporterilor, cele doua echipe au scapat doar cu amenzi.Dinamo va avea de platit 10.000 de lei, in timp ce echipa organizatoare, FCSB, a fost sanctionata cu 5.000 de lei."Incidente - In baza art. 82.2. si 3.a si c., raportat la art. 83.2.d din RD, se sanctioneaza clubul FC Dinamo cu o penalitate sportiva de 10.000 lei; In baza art. 83.7 din RD, cu aplicarea art. 12, 14 bis si 15 din RD, se sanctioneaza clubul FC FCSB cu avertisment si o penalitate sportiva de 5.000 lei", anunta site-ul oficial al LPF.Meciul a fost intrerupt timp de 10 minute dupa ce fanii "cainilor" au aruncat cu mai multe obiecte in teren si au apelat la scandari rasiste.1-1 a fost scorul final al derbiului dintre FCSB si Dinamo.I.G.