Adi Popa dezvaluie cum a revenit la FCSB: "Am vorbit cu Becali"

Mijlocasul spune ca a decis sa se intoarca in Liga 1 pentru ca are nevoie de continuitate, iar la Reading avea sanse minime de a juca in acest sezon."Am vorbit cu domnul Becali la telefon saptamana trecuta si am stat si m-am gandit la ce este mai bine pentru mine si am ajuns la concluzia ca este foarte bine sa revin, sa incep sa joc din nou, sa am continuitate. Am facut pregatirea, am jucat chiar saptamana trecuta un meci de 90 de minute, meci amical, n-am jucat inca niciun meci oficial, insa ma simt pregatit.Ce-mi poate oferi FCSB-ul... FCSB-ul ma plateste, atata tot. Eu ce pot oferi? Asta e intrebarea. Eu cred ca ma simt foarte bine si pot oferi, ca si in trecut, sa-mi pun calitatile in slujba echipei si sa avem rezultate ", a spus Popa.Mijlocasul de 31 de ani a fost adus sub forma de imprumut de la Reading, acolo unde chiar FCSB l-a vandut in urma cu doi ani si jumatate.El va purta numarul 88 pe tricou si are sanse mari sa joace chiar in aceasta etapa , duminica impotriva celor de la Poli Iasi M.D.