Alibec, despre perioada de cosmar de la FCSB: De ce l-au infuriat comentariile lui Becali

Atacantul spune ca a ajuns de urgenta la spital dupa un meci contra celor de la CFR Cluj, fiind diagnosticat cu hemipareza, insa cei de la club nu l-au crezut.El a jucat cu aceasta afectiune si a avut evolutii mai slabe, iar Becali l-a criticat aspru."Dupa meciul cu CFR m-am intors acasa si a doua zi dimineata, cand m-am trezit, am simtit ca nu mai pot sa inchid ochiul si am fost la spital. Si dupa aia am jucat asa... si sa imi aud vorbe de la patron si de la cine a mai spus atunci ca nu vreau sa joc, ca ma dau accidentat", a spus Alibec la Telekomsport.Intrebat daca regreta ca s-a sacrificat pentru echipa fara sa fie apreciat, atacantul nu si-a ascuns dezamagirea."Da, am regretat foarte mult. Dar nu poti sa schimbi trecutul."Pus pe lista neagra de Becali, Denis Alibec a fost vandut la Astra Giurgiu, acolo unde a reusit sa se reinventeze.Alaturi de Constantin Budescu formeaza unul dintre cele mai eficiente cupluri de atacanti din Liga 1 si are din nou oferte din strainatate.M.D.