"Antrenorul" Becali se implica tot mai mult la FCSB: Ce concluzii a tras dupa ce a verificat datele InStat

Latifundiarul a solicitat analiza InStat si a constatat ca elevii sai au alergat mai mult decat adversarii in ultimele doua partide din Liga 1, ambele pierdute, ceea ce il face sa concluzioneze ca tactica a fost gresita.Prin urmare, Becali a dat ordin ca echipa sa pregateasca de acum un joc de posesie."Am luat rezultatele InStat. Noi am alergat mai mult decat Iasi si Botosani. Daca alergi mai mult decat adversarul, si el te bate, inseamna ca o faci fara cap sau ca nu ai valoare, dar noi valoare avem. Am alergat, iar ei au plimbat mingea.Nu ma pricep tehnic si tactic, nu stiu astea, dar ce trebuie sa faca un antrenor ca sa aiba echipa posesie?! Am ramas cu asta in cap, posesie, posesie, posesie", a spus Becali la ProX.FCSB inregistreaza infrangere dupa infrangere in Liga 1, echipa ajungand pe loc retrogradabil, alaturi de cei de la Dinamo.In schimb, Gigi Becali se implica tot mai mult la echipa, numind antrenori doar persoane care se angajeaza sa ii respecte ordinele fara sa comenteze.