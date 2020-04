Antrenorul lui FCSB, chemat la politie

Ziare.

"Bogdan Vintila a fost chemat la Politia Capitalei, dupa ce un ziar a facut reclamatie. Ziaristii sa-si faca treaba, dar reclamatie? Nu mai are nimeni logica, nu mai stii nimic in tara asta. Daca respecti legea, nu trebuie sa-ti fie frica. Dar au am facut puscarie, chiar daca am respectat legea. Au zis ca premierea e mita", a spus Becali la Digi Sport Finantatorul lui FCSB a explicat apoi, in stilul caracteristic, cum a decurs interogarea lui Bogdan Vintila."I-a aratat filmul Militiei, a zis da, domne, e distantare sociala, s-a respectat, la revedere! Fiti sanatosi! Vezi, inteligenta? Tataru n-a avut inteligenta sa zica asta. Ti-am zis eu ca militianul are inteligenta, ca are scoala? I-a lasat filmele acolo sa le studieze si la revedere, sa fie sanatos. Ti-am zis eu?", a precizat Becali.Vezi si: Reactia lui Becali dupa ce politia ancheteaza FCSB pentru zadarnicirea combaterii bolilor Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti s-a sesizat din oficiu dupa ce jucatorii de la FCSB au reluat astazi antrenamentele.Din imaginile publicate astazi de ProSport se putea observa cum jucatorii de la FCSB stateau foarte aproape unul de celalalt si ascultau indicatiile antrenorului Bogdan Vintila.FCSB risca sa fie amendata drastic daca va fi gasita vinovata. De asemenea, si jucatorii risca sa fie pedepsiti.