Basarab Panduru il pune la zid pe Gigi Becali: "Tu vrei sa faci performanta, dar n-ai da 50.000 de euro"

Ziare.

com

Fostul mare fotbalist roman considera ca finantatorul vicecampioanei Romaniei e principalul vinovat pentru rezultatele sub asteptari din acest sezon.De asemenea, Panduru ii reproseaza lui Becali ca vrea sa faca performanta fara sa investeasca, facand aluzie la tratativele esuate cu antrenorul italian Devis Mangia."Tu vrei sa faci performanta, dar n-ai da 50.000 de euro pe luna ca sa aduci un antrenor cu staff si cu tot ce trebuie. Vii si ne spui ca - domne', acum vad ce trebuie, managerul cu bucatarul, cu fizioterapeutul, doctorul, toata lumea trebuie sa fim o echipa'. Ala venea cu o echipa, dar trebuie sa platesti. Dupa care vad ca nu asta a fost problema. Ci problema extrasportiva", a tunat Panduru la Telekom Sport "Daca ar fi venit pe banii care i-ar fi oferit, era totul OK. In momentul in care cere banii astia, 50.000 de euro pe luna pentru tot stafful, opa! deja nu se mai poate pentru ca... nu... tu ai stiut dintotdeauna. Cauti cu lumanarea, tii lumanarea in mana, te duci cu ea si faci tot posibilul ca sa nu te califici in grupele Europa League cand ai cea mai mare sansa din ultimii ani. Cauti cu lumanarea sa nu te califici", a adaugat acesta.FCSB se afla in cautarea unui antrenor dupa ce Bogdan Andone si-a dat demisia din cauza interventiilor lui Becali la alcatuirea echipei.