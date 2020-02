Becali a anuntat numele antrenorului care o poate antrena "pana la adanci batraneti" pe FCSB

Ziare.

Finantatorul "ros-albastrilor" afirma ca actualul antrenor al vicecampioanei Romaniei, Bogdan Vintila, poate ramane "pana la adanci batraneti" in functie."Vintila, daca vrea, va jur ca va spun adevarul, poate sta la FCSB antrenor pana la adanci batraneti, toata viata lui. Nu are sens sa spun de ce. Nu ma veti intelege. O sa vedeti", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport Bogdan Vintila a fost numit in functia de antrenor principal al lui FCSB la sfarsitul lunii august a anului trecut.Cu el pe banca, FCSB a inregistrat pana acum 13 victorii, trei infrangeri si doua remize.4 e locul ocupat de "ros-albastri" in clasamentul Ligii 1, la 8 puncte de liderul CFR Cluj, insa cu un meci mai putin disputat.