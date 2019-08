Becali a gasit antrenor pentru FCSB: Iata cine ar urma sa preia echipa

Ziare.

Latifundiarul s-ar fi inteles cu actualul tehnician al celor de la Hermannstadt, Costel Enache, dupa discutii care s-au intins pe durata mai multor zile, informeaza Gazeta Sporturilor Potrivit sursei citate, Becali si Enache au discutat de cateva ori in ultima saptamana, iar dupa ce FCSB a obtinut calificarea in play-off-ul Europa League antrenorul si-ar fi dat acordul verbal.Ramane ca patronul vicecampioanei sa inceapa acum negocierile cu Hermannstadt, formatie care il are sub contract pe antrenor si care la prima vedere nu pare dispusa sa il lase sa plece.Este posibil ca FCSB sa fie nevoita sa achite o indemnizatie "de transfer" pentru a-l aduce pe Enache in Berceni, negocierile urmand a fi purtate in acest weekend.Planul lui Becali este ca luni sa numeasca noul antrenor al echipei, iar interimarul Vergil Andronache sa ramana in staff, probabil ca secund.FCSB a ramas fara antrenor principal dupa ce Bogdan Andone, si el o solutie de compromis, a demisionat acuzand implicarea patronului la echipa. Din declaratiile sale reiesea faptul ca latifundiarul era cel care lua toate deciziile, inclusiv asupra schimbarilor din timpul meciurilor.In ultimele saptamani mai multi tehnicieni cunoscuti, ca Toni Conceicao sau Devis Mangia, au refuzat sa preia FCSB.