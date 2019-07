Becali a gasit fundas stanga: "99% voi juca la FCSB!"

Ziare.

Ionut Pantiru este alesul lui Becali, negocierile privind trecerea acestuia la echipa din Berceni fiind aproape finalizate.Jucatorul a recunoscut, marti, ca sunt sanse mari sa joace pentru FCSB."Da, am vorbit cu impresarul meu, am vorbit si cu Gigi Becali , care mi-a spus ca ma vrea. Astept ok-ul clubului, ma urc in masina si am plecat la Bucuresti. In proportie de 99 la suta cred ca voi juca la FCSB. Sunt incantat, ma bucur mult ca voi juca la cea mai buna echipa din Romania", a spus Pantiru pentru ProSport In varsta de 23 de ani, Ionut Pantiru a evoluat in decursul carierei pentru numai doua echipe, Stiinta Miroslava si Poli Iasi, formatie la care se afla din 2017.Transferul lui Pantiru la FCSB vine dupa ce Viitorul lui Hagi a refuzat sa il vanda pe olandezul Bradley de Nooijer.