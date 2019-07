Becali a gasit solutia pentru problemele FCSB: "Am pus oameni din Biserica sa faca niste analize"

Ziare.

Latifundiarul sustine ca acesti oameni misteriosi apropiati de Biserica sunt specialisti in diferite domenii si ca vor analiza multe lucruri, de la medicatie si nutritie pana la metodele de antrenament."Acum iau eu haturile de tot in mana, tot, milimetric, ce se intampla. Am pus oameni sa faca niste analize, oameni pe care nu-i cunoasteti, oameni din Biserica, oameni care sunt specialisti in diferite domenii.Si fac niste analize si studiaza si medicamentatie, si nutritie, si preparator fizic, si antrenamente, si criosauna si alte lucruri pe care trebuie sa le faca. Vom avea cat de curand preparator fizic. Fac eu, dar dupa ce ma consult cu inca 4-5 persoane, ca sa aleg solutia cea mai buna", a spus Gigi Becali , citat de DigiSport FCSB se confrunta cu o serie parca nesfarsita de accidentari, foarte multi jucatori acuzand probleme musculare.Preparatorul fizic al echipei, Marian Lupu, a fost dat afara, iar Becali a anuntat ca si antrenorul Bogdan Andone risca sa aiba aceeasi soarta.In staff-ul lui Becali se afla fostul arbitru Alexandru Tudor, o persoana apropiata de Biserica si care a primit din aceasta vara atributii in cadrul echipei, chiar daca neoficiale.