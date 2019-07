Becali a schimbat din nou strategia la FCSB: "Nu mai procedez ca inainte"

Ziare.

Daca in iarna a platit bani grei pentru a aduce fotbalisti ca Matei si Stoian doar pentru a renunta la ei dupa cateva meciuri, acum strategia s-a schimbat.Antrenorul Bogdan Andone trebuie sa se descurce cu lotul pe care il are la dispozitie si doar daca va arata ca nu se descurca se va pune problema unor noi achizitii."Nu mai procedez ca inainte, sa dau afara la foc automat. In fiecare an, am facut curatenie. Nu mai stau eu sa dau afara 5-6 jucatori care nu au facut fata la FCSB.Sa joace la ora asta ce avem. Mai am doua luni de transferuri. Daca nu ne descurcam, vedem ce mai cumparam", a anuntat Gigi Becali la Digi Sport FCSB va evolua in preliminariile Europa League si este de asteptat ca un esec in cupele europene sa duca la demiterea antrenorului inainte de a se pune problema achizitiilor.