Becali anunta ca a primit o oferta pentru un titular al lui FCSB

Gigi Becali anunta ca poarta negocieri cu o formatie din Rusia pentru fundasul sarb.Cele doua grupari sunt la un pas de a ajunge la o intelegere, diferenta intre cerere si oferta fiind de 200.000 de euro."Am o oferta pentru Planic. Am cerut un milion de euro pe el, mi s-a oferit 300 de mii, apoi am cerut 500 de mii. Astept raspunsul", a declarat Becali la ProX Bogdan Planic (28 de ani) a ajuns la FCSB in 2017.In cariera sa, aparatorul a mai evoluat pentru Sloboda Uzice, Zarkovo, Jedinstvo Uzice, OFK Belgrad, Red Star Belgrad si Vojvodina.