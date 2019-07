Becali anunta ca da in judecata FRF dupa ce cluburile din Liga 1 au fost obligate sa infiinteze echipe de fotbal feminin

Ziare.

com

Latifundiarul sustine ca Federatia nu ii poate impune asa ceva si ca se va adresa instantei pentru a anula noua regula."Eu sunt gata sa ma duc la judecator sa intreb daca a existat pe globul pamantesc cineva care sa te oblige sa faci ceva ce tu nu vrei. Noua ne trebuie 100 de ani pentru a invata sa ai demnitate.Aia fac fotbal feminin ca vor sa faca. La noi, in Comitetul Executiv, toti ridica mana. Aici e vorba de demnitate. Eu nu spun femeia sa nu joace fotbal, doar ca eu nu vreau sa finantez asta. Nu poti sa ma obligi sa fac ceva ce nu imi place", a spus Becali la Digi Sport Acesta are si un plan in cazul in care va pierde litigiul cu FRF , urmand a plati o alta formatie pentru a pretinde ca este echipa feminina a FCSB."Daca judecatorul ii da dreptate Federatiei, pentru mine e simplu. Ma duc la FC Bucuresti 1975 sau FC Catunul sau FC Scaun. Cum te cheama, FC Scaun? Ia 10.000 de euro sa te cheme FCSB. Si gata, am terminat cu nebuniile. Nu ai voie sa il obligi pe om cu regula de U21. Dar daca au pus-o, au pus-o. Lasa ca acum ma duc la judecator, sa vedem ce spune. Acum cred ca e prea tras de par. Nu poti sa ma obligi sa fac fotbal feminin", a mai spus Becali.FRF a anuntat, miercuri, ca din sezonul urmator echipele din Liga 1 sunt obligate sa detine sectii de fotbal feminin, mai intai la nivel de junioare si apoi si la cel de senioare.Cine nu va avea echipa feminina nu va primi licenta pentru a evolua in prima divizie.