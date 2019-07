Becali anunta din nou hegemonia FCSB: "Luam campionatul la pas!"

Ziare.

Latifundiarul spune ca vede o echipa mare sub comanda lui Bogdan Andone si este sigur ca aceasta formatie va castiga titlul in Liga 1 "la pas"."Eu cred ca anul asta se vor bate ei toti la locul 2. Noi cred ca vom lua campionatul la pas. Din ce vad, cum se contureaza echipa, va fi o echipa mare", a spus Becali pentru ProTV.FCSB a inceput campionatul cu o victorie spectaculoasa in fata celor de la Hermannstadt.4-3 a fost scorul partidei disputata la Pitesti, localitate in care s-a mutat temporar echipa lui Becali din cauza indisponibilitatii National Arena M.D.