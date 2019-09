Becali anunta hegemonia FCSB: "Nu ne mai poate bate nimeni!"

Ziare.

com

Potrivit latifundiarului, caderea de forma de la inceputul sezonului a fost una controlata, iar acum trupa lui Bogdan Vintila nu mai poate fi invinsa."Echipa asta a noastra nu are cum sa o bata nimeni! E greu sa o bati! Mai ales peste o luna, cand o sa revina si Man! Popa s-a vazut ca nu a fost in apele lui, nici Hora! Desi trebuie sa spun adevarul, ii felicit si pe ei, pentru ca s-a castigat meciul cu ei pe teren. Eu v-am mai spus: asteptati si o sa vedeti in luna decembrie. Tot ce s-a facut a fost controlat. Cand toata lumea radea ca suntem pe ultimul loc, si eu radeam de ce spuneau altii. A fost ceva asumat, am jucat cu 4 copii pentru ca voiam sa mergem in grupele Europa League. Era vorba de 15.000.000 euro. Acum nu ne mai poate bate nimeni!Mie imi convine ca sunt toti impotriva mea, ca asa imi da mie Dumnezeu, vine sa ma ajute. Ei nu au ceva impotriva FCSB-ului, ei au ce au cu Becali! La Viitorul - Gaz Metan vreau un egal, pentru ca eu vreau ca in decembrie sa fim pe primul loc! Nu de Paste, ci in decembrie vreau! De fapt... mai avem 12 meciuri, vreau ca in astea sa urcam pana pe primul loc! Noi avem echipa mare si trebuie sa fim pe primul loc. E adevarat ca avem un meci cu CFR, care e foarte greu. Dar jucam pe National Arena si e foarte greu sa fim invinsi. Mai avem cu Chindia, Clinceni si Dinamo, care sunt foarte usoare! In 10 meciuri o sa luam 30 de puncte! Echipa e din ce in ce mai puternica, revin si Nedelcu, si Man! Nu se mai atinge nimeni de noi", a spus Gigi Becali la PRO X.FCSB-ul lui Becali s-a impus in deplasare la Craiova cu scorul de 1-0, iar rezultatul i-a dat aripi patronului.Daca la inceputul sezonuui echipa ajunsese pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, acum gruparea din Berceni se afla pe pozitia a 11-a, la 10 puncte in spatele liderului CFR Cluj.M.D.