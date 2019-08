Becali anunta noi transferuri la FCSB: "Avem nevoie de fundasi"

Ziare.

com

Sigur de calificarea in grupele Europa League, latifundiarul vrea sa aduca doi fundasi pentru ca, spune el, vicecampioana Romaniei are nevoie de jucatori pentru a face fata pe doua fronturi."O sa mai fie vreo doua transferuri, cred. Poate ca nu le faceam daca nu ne calificam. Dar acum daca ne-am calificat...O sa jucam 6 meciuri in grupe. Avem nevoie de fundasi. Trebuie sa luam jucatori pentru ca suntem calificati", a spus Becali la ProX.Fundasii doriti de FCSB sunt doi tineri romani de perspectiva, este vorba despre Alex Pascanu si despre Adrian Rus.Primul este legitimat la Leicester, in Anglia, si ar costa 600 de mii de euro, in timp ce cel de-al doilea joaca pentru ungurii de la MOL Vidi si poate fi adus in schimbul a jumatate de milion de euro.M.D.