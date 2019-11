Becali anunta numele primului jucator pe care il va transfera la FCSB in iarna

Ziare.

Alegerea este una curioasa la prima vedere, latifundiarul ajungand la un acord pentru transferul lui Boubacar Fofana, de la Gaz Metan Medias.Daca acordul cu echipa lui Edi Iordanescu este ca si facut, Becali spune ca nu va avea probleme in a se intelege cu jucatorul, caruia ii ofera dublarea salariului."Pe Boubacar Fofana l-am luat deja. In mare ne-am inteles, acum trebuie si cu jucatorul, dar din moment ce el are 6.000 si eu ii dau 12.000, salariu dublu, cred ca nu e o problema, nu?", dezvaluit Becali la ProX.Boubacar Fofana este un mijlocas ghanez in varsta de 30 de ani ce evolueaza la Medias din 2018.El nu a impresionat in decursul carierei, evoluand pentru formatii slab cotate din Portugalia sau Turcia.M.D.