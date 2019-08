Becali anunta numele viitorului antrenor de la FCSB

Ziare.

Latifundiarul a explicat ca a discutat cu principalul sau sfatuitor, Mihai Stoica , despre inlocuirea lui Andone inaintea infrangerii cu Alashkert, din Europa League, si ca au convenit sa ia legatura cu italianul Devis Mangia."Imi pare rau de Andone ca om, este un om bun, dar trebuie sa punem si noi un antrenor, nu? Vorbeam inaintea meciului cu MM si ne gandeam la Devis Mangia. Imi spunea MM ca pana si Hagi il apreciaza pe Mangia, ca i-a spus lui Teia Sponte ca e un antrenor de nivelul lui, singurul cu care s-a luptat tactic. Luam in calcul sa-l aduc pe Mangia, da. Ma duc sa fac o rugaciune si apoi o sa stau toata noaptea pe telefon", a spus Becali la ProX.Bogdan Andone nu mai este antrenor la FCSB, tehnicianul anuntand dupa meciul cu Alashkert din Europa League ca demisioneaza.Andone a marturisit ca toate deciziile la echipa sunt luate de patronul Gigi Becali , iar publicul il vede pe el responsabil, ceea ce nu accepta."Nu accept sa fiu huiduit pentru decizii care nu le iau eu. Am incercat sa ii spun patronului despre problemele de la echipa, dar e echipa lui si numai el decide. Eu ma opresc aici in relatia mea cu FCSB", a declarat Andone joi seara.Devis Mangia, antrenorul dorit de Becali la FCSB, are 45 de ani si este liber de contract de cateva luni, dupa ce a fost dat afara de Universitatea Craiova M.D.