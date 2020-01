Becali anunta vanzarea lui Gnohere

Ziare.

com

Latifundiarul nu a dorit sa spuna unde va ajunge masivul varf de atac, insa foarte probabil acesta va merge spre zona Golfului Persic, acolo unde a mai fost dorit si in trecut.Dupa ce il va vinde pe Gnohere, Becali spune ca va aduce un alt atacant."Atacanti nu prea... s-a schimbat sistemul. E posibil sa mai vina ceva, sa vad in functie de ce dau. E posibil sa dau pe cineva. Pe Gnohere, da! Daca o sa-l dau, vine altcineva", a afirmat Becali.Daca va renunta la Gnohere, FCSB va ramane fara atacanti de meserie pentru a doua parte a campionatului!In aceasta iarna au mai plecat de la vicecampioana Hora si Tsoumou, ambii intrati in dizgratia patronului echipei.M.D.