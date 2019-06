Becali, atacat dur de galeria FCSB: "Ce mai urmeaza? Lutu antrenor pare o varianta de lux"

Ziare.

Fanii gruparii din Berceni nu sunt de acord cu numirea lui Bogdan Andone si critica aspru actiunile latifundiarului."Il dai pe Teja afara pentru ratarea titlului si iti propui sa-l castigi cu secundul lui... FCSB a devenit o scoala de antrenori , unde secunzii incearca sa invete meserie, pentru ca mai apoi sa prinda un contract de principal prin tarile arabe. An de an mai apare cate un nume scos din joben de patron. Si an de an terminam pe 2. Oare nu exista o legatura intre toate astea?Ce mai urmeaza? Lutu antrenor pare deja o varianta de lux... Sigur, vom auzi in zilele urmatoare despre cat de mult fotbal stie noul secund, despre cat de mult munceste, despre cat de mult studiaza... dar ar trebui sa fim atenti la numele noului secund al secundului, pentru ca in Septembrie e posibil sa se faca rocada", se arata intr-un comunicat al Peluzei Ros-Albastre.Ulterior, fanii au revenit cu mesaj adresat direct noului antrenor."bogdan andone pentru noi, esti un sumudica 2" Gigi Becali a anuntat, marti, ca noul antrenor al FCSB va fi Bogdan Andone, secundul demisului Mihai Teja in sezonul trecut.Inainte de a-l numi pe Andone, Becali a fost refuzat de Edi Iordanescu si de Nicolae Dica M.D.