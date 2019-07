Becali blocheaza transferurile la FCSB: "Gata! Nu mai vand nimic!"

Ziare.

Latifundiarul mai spune ca vrea sa formeze un lot puternic, capabil sa forteze calificarea in faza grupelor."Gata! Nu mai vand nimic! Gandul imi zboara acum la preliminarii, la calificari. Vreau sa facem o echipa puternica. Acolo mi-e gandul acum", a declarat Becali pentru Fanatik Reactia patronului FCSB a venit in contextul unei oferte pe care a primit-o pentru Florin Tanase.Americanii de la New York Red Bulls si-ar fi dorit sa il cumpere pe jucator si au oferit patru milioane de dolari, suma considerata prea mica de catre seful gruparii din Berceni.Becali a cerut 5 milioane de euro, iar cand americanii au renuntat a anuntat si el ca nu mai vinde jucatori pana la finalul preliminariilor.