Becali confirma primele plecari de la FCSB: Iata ce se intampla cu fotbalistii de pe "lista neagra"

Ziare.

com

Bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski va reveni la TSKA Sofia dupa ce gruparea din Berceni va incheia acordul de imprumut, iar congolezul Juvhel Tsoumou va fi dat afara.Ceilalti jucatori de pe "lista neagra" vor parasi echipa abia la finalul sezonului, cand le expira contractele."O sa plece, asta, bulgarul Chorbadzhiyski. Tsoumou o sa plece si el. Mai sunt care vor pleca, dar majoritatea o sa plece in vara, cand le expira contractele", a spus Becali pentru Digi Sport Latifundiarul dorea sa dea afara chiar in iarna mai multi jucatori pe care antrenorul nu se bazeaza, insa s-a lovit de refuzul acestora."Sunt multi care au contract pana in vara si nu vor sa plece acum. Uite, spre exemplu, Belu nu vrea sa plece acum, o sa plece in vara", a mai spus Becali.In afara de Claudiu Belu, pe lista fotbalistilor ce vor pleca de la FCSB se mai numara Alexandru Stan, Marko Momcilovic, Diogo Salomao, Thierry Moutinho, Ioan Hora, Lucian Filip sau Eddy Gnohere.De asemenea, Cristi Manea si Adi Popa vor pleca si ei pentru ca le expir acordurile de imprumut, iar Mihai Pintilii s-ar putea retrage din activitate.