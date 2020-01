Becali da afara inca doi jucatori de la FCSB

Ziare.

Fundasii Cristi Manea si Claudiu Belu vor parasi echipa in perioada urmatoare."Nu vreau sa indepartez pe nimeni de la echipa, eu doar fac selectie. Am facut contracte cu niste jucatori care sa slujeasca FCSB-ului. Respectam contractele, dam banii, dar facem selectie. Daca ei, cand se apeleaza la serviciile lor, dau dovada ca merita, raman la FCSB. Manea e un om pe care, ca sa poti sa-l tii, trebuie sa platesti doua milioane de euro. Si nu sunt dispus la ora asta sa platesc. Eu dadeam doua milioane pe el, daca el demonstra cand l-am bagat cu Dinamo. N-a demonstrat! Daca e Cretu titular, nu dau doua pe Manea, mi-e frica. El poate face 5", a spus Becali la PRO X "Datoria mea e sa le ridic cota jucatorilor, cand vad ca pot sa plece. Daca eu vand un jucator cu 30 de milioane, ia salariu 3 milioane. Eu laud, dar trebuie sa confirme si jucatorul. Gandul meu cu Manea a fost sa-l cumpar, am vrut sa-l tin, am negociat clauza. Belu a venit... acum o sa plece la Voluntari. Cand i-am pus sa joace, n-au confirmat. Se face selectie la FCSB", a completat acesta.Cristi Manea joaca sub forma de imprumut la FCSB de la gruparea cipriota Apollon Limassol, in timp ce Claudiu Belu a fost adus liber de contract dupa ce si-a reziliat angajamentul cu Astra Giurgiu.