Becali da afara un jucator de la FCSB: Gata, scap de el

Finantatorul ros-albastrilor a anuntat ca il baga in somaj tehnic pe fundasul stanga Alexandru Stan.In plus, acesta nu va mai face parte din lotul lui FCSB din vara."Gata, pe stan il bag direct in somaj tehnic si scap de el! Dupa, sa plece liber", a spus Becali pentru Digi Sport.Pe langa Stan, de la FCSB mai sunt bagati in somaj tehnic Marko Momcilovici, Adi Popa, Eddy Gnohere si Cristi Balgradean.Toti acestia au fost bagati in somaj tehnic deoarece nu accepta scaderea salariului cu 50%.C.S.