Becali dezvaluie suma pentru care poate pleca Florinel Coman de la FCSB: "Intermediarul a spus ca banii nu sunt o problema"

Ziare.

com

Finantatorul lui FCSB anunta ca a cerut 25 de milioane de euro in schimbul fotbalistului in varsta de 21 de ani, iar intermediarul l-ar fi asigurat ca banii nu sunt o problema."Am primit un telefon si am cerut 25 de milioane pe Coman. Intermediarul a spus ca banii nu sunt o problema. Negociem si asta inseamna ca nu s-au speriat de suma", a dezvaluit Becali inr-o interventie la ProX."El acum face atat, dar valoarea lui e de 100, 150 de milioane de euro, peste unul sau doi ani", a mai spus acesta.Echipa interesata de Florinel Coman ar fi din Major League Soccer (SUA), potrivit informatiilor din mass-media.Vezi si: Oferta uriasa pentru Florinel Coman 8 goluri si 6 pase de gol a reusit Florinel Coman in cele 21 de meciuri jucate in acest sezon pentru FCSB.3 milioane de euro i-a platit FCSB lui Viitorul pentru Florinel Coman, in urma cu doi ani.