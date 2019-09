Becali dezvaluie suma uriasa pe care FCSB o primeste de la sponsori

Ziare.

Potrivit latifundiarului, vicecampioana primeste nu mai putin de 4 milioane de euro pe an doar din partea companiilor care au ales sa isi asocieze imaginea cu echipa din Berceni."Eu incasez patru milioane de euro pe an, doar de la sponsori. Numai de pe tricou iau trei milioane. 1.000.000 de euro de la Betano ca sa le trec numele pe spate.1,5 milioane de euro iau de la City Insurance, cei de pe fata tricoului, inca 500.000 de la ceilalti. Plus ca mai iau in jur de 1.000.000 de la restul", a dezvaluit Gigi Becali pentru digisport.ro FCSB este formatia din Liga 1 care primeste cei mai multi bani din contractele de sponsorizari, echipa lui Becali incasand mai mult decat bugetele anuale ale multor altor cluburi.Potrivit lui Becali, bugetul vicecampioanei este de 10 milioane de euro pe sezon, echipa reusind de ani buni sa se autofinanteze.