Becali e gata sa renunte gratis la marketingul FCSB: "Nu vreau niciun procent, nimic!"

In timpul unei discutii in contradictoriu cu jurnalistul Grigore Cartianu latifundiarul i-a transmis acestuia ca poate prelua tot ceea ce inseamna drepturi de imagine fara nicio pretentie."Pentru ca nu ma pricep asa bine la business, ii dau gratuit domnului Cartianu tot marketingul. Ii cesionez dreptul de a vinde tricouri cu FCSB, sa castige el 10 milioane, 6 milioane pe an. Le dau cadou. Nu vorbesc prostii! Ce e da, e da! Ce e nu, e nu! Nu glumesc, sa n-o luam in ras. Daca eu nu valorific, de ce sa n-o valorifice cineva? Nu vreau niciun procent, nimic. Decat sa iau procent din nimic, mai bine nu iau. Dau gratis totul! Vii maine si facem actele. Il suni pe Argaseala si gata! Declar public: Becali, patronul FCSB, ii cesioneaza lui Cartianu drepturile de a vinde produse cu marca FCSB. Am dat telefon ca sa va invat minte. Nu vreau sa va ironizez.Am incercat, dar pierdeam 10 000 de euro pe luna. Pierdeam sute de mii, desi eram organizat in toata tara. Eu nu fac activitate unde pierd bani. Nu e asa usor, nu esti in Spania ca sa dai tricoul lui Ronaldo cu 100 de euro! Vino si te convingi, daca vrei. Eu nu stiu cat costa un tricou, eu doar va spun ca va dau drepturile! Daca intr-o saptamana Cartianu nu vine, oricare om care asculta acum emisiunea poate sa vina. Ii dau gratuit drepturile! Nu aleg eu, dau gratuit totul! Dupa ce ca dau gratuit sa mai stau sa si pierd timpul si sa aleg?", a spus Becali la PRO X. Gigi Becali a inchis departamentul de marketing al FCSB in urma cu cativa ani, dupa ce i s-a transmis ca echipa pierde bani din cauza vanzarilor slabe.