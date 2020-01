Becali explica de ce nu l-a transferat pe Chipciu la FCSB

Ziare.

com

Latifundiarul marturiseste ca fostul international nu este mai bun decat oamenii sai de banda drepta si, prin urmare, l-a refuzat.Cu toate acestea, Becali nu este suparat pentru ca jucatorul a ales sa mearga tocmai la rivala echipei din Berceni, CFR Cluj "Pe mine m-a intrebat MM despre Chipciu. Eu i-am transmis:. Culorile sunt doar la suporteri. Jucatorii au culoarea banului, nu trebuie sa-si lege inima de un club. Isi rateaza viitorul lor si al familiei.Nu am considerat, pentru ca acolo, in dreapta... E mai bun decat Cretu? Am zis da. E mai bun, dar nu e mai bun la ora asta. Mai are nevoie de sase luni pentru a reveni la forma lui fizica. Il mai avem fundas dreapta si pe Ovidiu Popescu. Asta a fost gandirea. Acum, sa-i dea Dumnezeu sanatate si sa-i ia banii CFR-ului", a declarat Gigi Becali , la ProX.Alex Chipciu a semnat un contract pe doi ani si jumatate cu CFR Cluj, acolo unde va incasa un salariu de 20 de mii de euro lunar.