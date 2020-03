Becali il ameninta pe Balgradean, dupa ce portarul a semnat cu CFR Cluj

Ziare.

Finantatorul lui FCSB vrea ca goalkeeperul in varsta de 32 de ani sa-si rezilieze contractul de pe acum, pentru ca oricum "nu-l mai vrea nimeni la echipa"."Tata, asta nu o sa mai vada niciun ban de la mine ca nu s-a intalnit hotul cu prostul. Sa nu ma enerveze ca si asa suntem in Postul Pastelui si nu am chef de scandal. Sa isi ia geanta si sa plece la fratii lui de la CFR, ca la noi nu are ce sa mai caute. Nu il mai sufera nimeni in vestiar, nici macar colegii lui", a spus Becali pentru Prosport "Sa vina sa reziliem angajamentul ca oricum mai are contract doar vreo trei luni cu noi si nu are rost sa mai stea dupa salariul de la FCSB. Sunt convins ca si-a luat bani la semnatura de la CFR Cluj, asa ca nu este sarac cu banii. Sa fie intelegator si sa plece frumos de la echipa cat mai repede. Nu il mai vrea nimeni la echipa. Nu credeam in viata mea ca o sa patesc asa ceva cu un asemnea individ. Balgradean este deceptia vietii mele. Nu il mai vreau sub nicio forma la echipa mea. Suporterii sunt furiosi pe el", a adaugat acesta.Cristian Balgradean, aflat in ultimele luni de contract cu FCSB, a semnat deja un angajament valabil din vara cu CFR Cluj.2018 e anul in care Cristian Balgradean a ajuns la FCSB.