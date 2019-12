Becali nu-l mai vrea pe Budescu la FCSB: Nu mai am nevoie de el!

Ziare.

Latifundiarul s-a razgandit dupa ce a vazut noul sistem de joc propus de antrenorul Bogdan Vintila, unul in care pustii Man si Coman au fost urcati in atac"Nu mai am nevoie de Budescu, pentru ca ce a facut Vintila acum, a creat un sistem nou in care am atacanti. Am doi atacanti mari: Man si Coman. Pentru ca el a creat un altfel de sistem si il felicit pentru asta. Sa nu mai zica lumea ca face Becali. Habar nu aveam de ce a inventat el, adica a luat de la Hagi cred, nu stiu de unde a luat.Eu va spun ca m-a incantat si avem atacanti, iar ca sa il pui in spatele celor doi atacanti avem Tanase, Morutan, Olaru daca vine, nu mai e nevoie. Avem trei si joaca unul", a spus Becali la ProX.Anterior, acelasi Becali sustinea ca vrea sa il aduca pe Budescu la FCSB, insa numai daca acesta va accepta sa joace varf.Revenit la Astra dupa o experienta in zona araba, Constantin Budescu traverseaza o perioada excelenta, el fiind considerat din nou unul dintre cei mai buni fotbalisti din Liga 1 M.D.