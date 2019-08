Becali ofera noi indicii despre viitorul antrenor al FCSB

Ziare.

Latifundiarul a declarat, joi, ca Andronache merita sa fie respectat si a lasat sa se inteleaga faptul ca acesta ar putea primi un contract permanent daca va califica echipa mai departe in Europa League."Sa-l respectam, ca are un meci astazi. Uite, jurnalistii spun despre mine ca nu respect antrenorul, dar ei vorbesc toata ziua de plecarea lui Andronache.Ma, daca el califica echipa? De ce nu il respectam, ca are si el un certificat de antrenor luat pe munca lui!", a spus Gigi Becali la PROX.Vergil Andronache este antrenorul interimar al FCSB, el preluand echipa dupa ce Bogdan Andone si-a dat demisia.In primul meci cu Andronche pe banca, vicecampioana a pierdut in deplasare cu Astra Giurgiu, scor 1-2, evolutia echipei fiind una extrem de modesta.Joi seara, FCSB va infrunta Mlada Boleslav in prima mansa a turului III preliminar din Europa League, meciul fiind transmis in direct pe Ziare.com.M.D.