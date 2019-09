Becali ridiculizeaza Craiova dupa meciul cu FCSB: "Zero suturi pe poarta, n-au trecut de jumatatea terenului"

Ziare.

Latifundiarul spune ca oltenii nu au avut niciun sut pe poarta in derbiul de duminica seara, dar si ca jucatorii pregatiti de Victor Piturca n-au reusit sa treaca de centrul terenului in prima repriza."Ce sa mai vorbesc? Zero suturi pe poarta, nu au trecut de centrul terenului in prima repriza. Asta e tot ce vreau sa spun. N-au avut niciun sut pe poarta tot meciul, jucatorii lor n-au trecut de jumatatea terenului.S-a jucat ca pe vremuri, toti la o singura poarta!", a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro FCSB a obtinut o victorie importanta in etapa cu numarul sapte din Liga 1 , vicecampioana impunandu-se pe terenul Universitatii Craiova cu scorul de 1-0.A fost un duel intens si fara prea multe spectaculoase, cele doua formatii anihilandu-se reciproc si parand multumite de remiza.Unicul gol a fost inscris de camerunezul Tsoumou pe finalul partidei, dupa o greseala a aparatorilor olteni.Pentru Victor Piturca a fost primul meci oficial in calitate de manager al Universitatii, el revenind in Banie pentru al treilea mandat din cariera.