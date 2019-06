Becali s-a razgandit: Iata pe ce stadion va juca FCSB in cupele europene

Ziare.

com

Daca in prima faza latifundiarul a anuntat ca vrea sa isi duca formatia pe cel mai nou stadion din Romania, cel din Targu Jiu, care nu a fost inca inaugurat oficial, acum Becali s-a razgandit.Dani Coman, presedintele demisionar al Astrei, a dezvaluit ca discuta cu oficialii FCSB l-au contactat pentru a afla conditiile inchirierii stadionului de la malul Dunarii."Da, este adevarat ca am avut o discutie cu cei din conducerea FCSB-ului. Chiar azi am vorbit cu domnul Argaseala. Isi doresc sa joace meciurile din cupele europene pe terenul nostru. Eu sunt de acord sa joace, indiferent ca va fi FCSB sau Chindia. E o echipa romaneasca si e normal sa ne ajutam", a declarat Dani Coman la TelekomSport Este posibil ca FCSB sa se fi reorientat spre Giurgiu pentru ca arena din Targu Jiu, desi finalizata de un an, nu este omologata si mai sunt de efectuat lucrari in vecinatatea ei.Pentru a nu risca sa nu aiba un stadion la dispozitie, in cazul in care la Targu Jiu se intarzie in continuare omologarea, Becali a optat pentru arena din Giurgiu.FCSB este obligata sa isi caute un nou stadion pentru a juca "acasa" in preliminariile Europa League deoarece National Arena va fi inchis in aceasta vara, cand va gazdui doua concerte mari, iar apoi va intra in lucrari de refacere a gazonului.