Becali vrea un jucator din nationala de tineret a Romaniei, dar asteapta sa ii scada cota

Latifundiarul a pus ochii pe Florin Stefan jucatorul celor de la Sepsi, numai ca nu este dispus sa achite suma pe care o cer in momentul de fata ardelenii, un milion de euro."Vreau sa-l aduc pe Florin Stefan, dar nu dau asa multi bani. Stai sa asteptam o luna ca se dezumfle preturile. Nu stam in ploaie, ca avem fundasi. Sa vedem daca are oferte de afara, ca daca are oferte de afara, o sa plece afara", a declarat Gigi Becali pentru ProTV.In varsta de 23 de ani, Florin Stefan a impresionat la Campionatul European de tineret in tricoul Romaniei, avand evolutii sigure.Mai mult, el ar acoperi un post deficitar la FCSB, cel de fundas stanga.Sunt totusi sanse ca echipe din strainatate sa ofere mai multi bani si il transfere pe jucator in perioada in care Becali asteapta sa ii scada cota.M.D.