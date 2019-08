Bogdan Vintila risca sa fie concediat la mai putin de o saptamana de la numirea sa in functie! Ce i-a transmis Gigi Becali - surse

Ziare.

com

Gigi Becali e hotarat sa-l demita pe antrenorul pe care l-a instalat in functia saptamana trecuta in cazul in care FCSB nu va trece de Vitoria Guimaraes, anunta Pro TV."FCSB a ajuns pe ultimul loc, iar Vintila e considerat vinovat pentru umilinta de la Medias", anunta sursa citata.Totusi, in cazul in care FCSB va ajunge in grupele Europa League, Vintila va ramane in functie si are promisa o prima de 60.000 de euro.0-0 a fost scorul in turul intalnirii dintre FCSB si Vitoria Guimaraes, din playoff-ul Europa League.Mansa retur va avea loc joi seara, de la ora 22:00 - ora Romaniei, la Guimaraes.Bogdan Arges Vintila e cel de-al treilea antrenor din acest sezon al lui FCSB, care a mai fost pregatita de Bogdan Andone si Vergil Andronache.I.G.