Ce datorie are FCSB la... Gigi Becali: "Daca nu se reglementeaza situatia, la revedere"

Ziare.

com

Finantatorul gruparii "ros-albastre" dezvaluie ca a imprumutat echipa cu 5-6 milioane de euro."Situatia echipei, nu este instabila, este zero, daca eu trebuie sa dau bani de la mine. La ora asta, FCSB are datorie la mine, 5-6 milioane de euro, iar acum mai trebuie sa dau un milion de euro. Eu nu sunt dispus sa dau banii mei la fotbal", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport "Jumate din contracte au pana la 30 septembrie si daca nu se reglementeaza situatia, la revedere. O sa-i vand pe Man, Tanase, Coman si gata, eu nu dau banii de la mine. Eu nu scad din sume. O sa fie si un lucru benefic, pentru ca se scoate fair-play-ul financiar, pentru ca aia care au bani o sa bage multi bani in fotbal", a adaugat acesta.Vezi si: Gigi Becali, confruntat de doi jucatori importanti de la FCSB: Este adevarat Liga 1 e suspendata in prezent pe timp nedeterminat din cauza pandemiei de coronavirus.2003 e anul din care Gigi Becali investeste la FCSB.