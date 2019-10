Ce super jucator a ratat Gigi Becali din cauza lui Mihai Stoica: "Nu ma mai consult cu nimeni de acum inainte"

Ziare.

com

Mutarea a picat, insa, dupa ce Gigi Becali s-a consultat cu Mihai Stoica."L-am regretat pe Mtirita. Puteam sa-l iau cu 700.000 de euro. Il iubesc pe MM, dar cand vad niste lucruri pe care puteam sa le fac... Nu ma mai consult cu nimeni de acum inainte! Sa ziceti ce vreti. Eu si atat! Nu mai, ba, specialistii, gata...", a dezvaluit Becali la ProX "Puteam sa-l iau cu 700 000 pe Mitrita! Pe urma, am vrut sa dau pe el 3 milioane, dar n-a vrut Craiova. Mitrita e fotbalist! Daca vrem sa avem fotbal nu se poate fara jucatori care scot om din joc", a mai spus finantatorul lui FCSB.Alexandru Mitrita a fost imprumutat de Viitorul la FCSB in sezonul 2013/2014.In 2017, Mitrita, ajuns intre timp in Italia la Pescara, a fost imprumutat la Universitatea Craiova, care apoi l-a transferat in schimbul a 730.000 de euro.La inceputul acestui an, U Craiova l-a vandut pe Mitrita in SUA, la New York City FC, contra sumei de 8 milioane de euro.