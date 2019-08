Cine este Devis Mangia, antrenorul dorit de Becali la FCSB?

Ziare.

Mangia are o imagine excelenta in Romania dupa ce a reusit sa castige un trofeu cu Universitatea Craiova , iar faptul ca a fost demis de olteni trece in plan secund.Nascut pe 6 iunie 1974, el si-a inceput cariera de antrenor devreme, la 30 de ani, colaborand cu Sean Luca Sogliano la Varese, echipa de liga a cincea la momentul respectiv. Cei doi au reusit sa o promoveze pana in Serie C, dupa care Mangia a lucrat la grupari mici din nordul Italiei, ca Tritium, Ivrea sau Valenzana.In 2011 s-a facut cunoscut in fotbalul mare, atunci cand acelasi Sogliano l-a adus la Palermo ca antrenor al echipei de juniori U19. In luna august, dupa demiterea lui Stefano Pioli, Mangia a primit rolul de "principal" interimar al echipei, iar in toamna a semnat un contract pe doua sezoane.Avea sa fie demis in decembrie, insa imediat primea sansa de a fi selectionerul nationalei de tineret a Italiei, cu care a ajuns pana in finala la Campionatul European din 2013.Au urmat pentru Mangia mandate nu foarte impresionante la Spezia, Bari si Ascoli, iar in 2017 a ajuns in Romania, la Universitatea Craiova.Italianul a beneficiat de incredere din partea conducerii si a reusit sa se impuna ca un tehnician care pune accent pe tactica si organizare. A castigat chiar si un trofeu cu oltenii, Cupa Romaniei in vara lui 2018, primul pentru Stiinta de la revenirea in fotbalul mare.In luna aprilie a fost dat afara de la Craiova si de atunci este liber de contract, nereusind sa isi gaseasca un noi angajament.M.D.