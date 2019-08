Conceicao dezvaluie de ce a refuzat FCSB dupa negocierile cu Becali: "Eu merg in stanga, el in dreapta"

Ziare.

Tehnicianul portughez a marturisit ca nu s-a inteles deloc cu patronul gruparii din Berceni, Gigi Becali, viziunile lor despre fotbal fiind diametral opuse.Totusi, lusitanul a negat informatiile privind un conflict intre el si Becali la negocieri, spunand ca discutiile au fost civilizate."Nu cred ca pot fi antrenorul lui FCSB, cu tot respectul. Am avut o intalnire ieri cu patronul Gigi Becali, dar avem drumuri diferite, gandim diferit. Eu am drumul meu, dansul pe al lui. Nu e suparare, nu a strigat nimeni la nimeni, ceea ce am vorbit ramane privat, insa e o relatie imposibila acum.Domnul Becali a fost foarte simpatic, este un om educat, am dialogat despre situatia de la Steaua, doar ca eu merg in stanga, dansul in dreapta. A fost o intalnire frumoasa, cu un om educat si interesant. Sanse? Zero!", a declarat Conceicao pentru gsp.ro.Toni Conceicao a negociat marti cu Gigi Becali preluarea bancii tehnice a FCSB, insa negocierile s-au blocat.Potrivit informatiilor din presa, solicitarile latifundiarului de control total asupra echipei au fost cele care l-au indepartat pe portughez.In aceste conditii, vicecampioana va fi pregatita in continuare de interimarul Vergil Andronache, acesta urmand a se afla pe banca la meciul de joi, cu Mlada Boleslav, din preliminariile Europa League.