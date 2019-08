Consilierul secret al lui Becali: Iata de la cine primeste sfaturi patronul FCSB

Ziare.

com

Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor , consilierul secret al lui Becali este chiar fostul presedinte al lui Dinamo Aflat in inchisoare pentru un al doilea "mandat", Borcea ar discuta foarte des cu patronul FCSB, pe care il sfatuieste mai ales cu privire la echipa de start a gruparii din Berceni.Asa s-a intamplat la infrangerea cu Botosani, din Liga 1 , cand in formula de start a vicecampioanei a aparut portughezul Salomao pe o pozitie pe care acesta nu mai jucase niciodata in cariera, cea de fundas stanga.Sursa citata sustine ca antrenorul din acea vreme al FCSB, Bogdan Andone, a incercat sa ii spuna lui Becali ca Salomao nu poate evolua in flancul stang al apararii si ca echipa va avea de suferit, numai ca latifundiarul i-a ordonat sa joace astfel, spunand ca Borcea i-a transmis ca portughezul este obisnuit cu rolul de fundas de banda.Un alt episod s-a petrecut la meciul cu Alashkert, din preliminariile Europa League, atunci cand Becali a ordonat titularizarea lui Alexandru Stan, desi acesta venise dupa o accidentare serioasa.Din nou, argumentele tehnice ale antrenorului nu au contat, Stan a intrat din primul minut, iar dupa un meci slab a aflat de la televizor ca va fi dat afara.De cand si-a asumat rolul neoficial de antrenor principal la FCSB, Gigi Becali a inceput sa discute tot mai mult cu diversi oameni implicati in fotbal. Pe langa Borcea, latifundiarul se sfatuieste cu Marius Sumudica , antrenor in campionatul Turciei, sau cu Ilie Dumitrescu, cel care este analist sportiv la un post de profil.FCSB are in momentul de fata un antrenor interimar, pe Vergil Andronache, acesta fiind promovat de la juniori dupa ce Bogdan Andone si-a dat demisia, acuzand presiunea pusa de patronul echipei.