Cum a ajuns Alexandru Tudor mana dreapta a lui Becali la FCSB

Ziare.

com

Adus la echipa de latifundiar pe o pozitie incerta dupa ce s-a retras din arbitaj, cel poreclit " Brad Pitt " a reusit sa ii castige rapid increderea noului sau patron si are acum atributii sporite.In momentul in care a ajuns la FCSB, Tudor avea ca principala responsabilitate construirea unei troite in cantonamentul echipei din Berceni. In scurt timp insa a ajuns mana dreapta a lui Becali, implicandu-se tot mai mult.Potrivit celor de la ProSport , fostul "central" este tot timpul prezent in cantonament si urmareste antrenamentele, el raportandu-i apoi direct sefului sau direct.In plus, Tudor se implica la meciurile-scoala, revenind la meseria de arbitru si incercand sa ii tempereze pe jucatori atunci cand acestia intra mai dur la coechipieri. Nici cei care se ocupa de lucrurile administrative nu scapa de Alexandru Tudor, cel care da indicatii cu privire la starea suprafatelor de joc de pe terenurile de antrenament.Alexandru Tudor a ajuns sa fie omul numarul doi de la FCSB deoarece are o reputatie de om onest, care nu poate sa minta.Astfel, Becali are incredere deplina in fostul arbitru si il pune sa se ocupe de tot mai multe lucruri ce tin de echipa, acesta depasindu-i momentan pe presedintele Vali Argaseala si pe directorul sportiv Narcis Raducan."Alexandru Tudor este ochiul meu la FCSB. El este incoruptibil. Am cea mai mare incredere in el. Daca cineva ii va trece peste cuvant la echipa va avea mari probleme cu mine. Dumnezeu m-a facut sa il angajez pe acest om", spunea Becali.