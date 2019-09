Dezvaluiri despre implicarea lui Becali la FCSB: "A fost de trei ori la echipa"

Ziare.

com

Latifundiarul a facut trei vizite in cantonamentul din Berceni in ultimele zece zile, dupa cum dezvaluie chiar directorul sportiv al vicecampioanei, Narcis Raducan."Este important si ca patronul a fost foarte aproape in aceasta perioada, adica sa va dau un exemplu, in ultimele zece zile, cred ca a fost de trei ori la echipa, ceea ce nu stiu daca s-a intamplat vreodata. A venit, a vorbit cu jucatorii, i-a dat autoritate antrenorului, i-a incurajat, i-a certat in sensul mai o gluma, mai in serios", a spus Narcis Raducan la Telekomsport Gigi Becali a dezvaluit ca se implica tot mai mult la FCSB in ultima vreme, el fiind cel care alege antrenorii, echipa de start si chiar jucatorii ce sunt introdusi in timpul meciurilor oficiale.Antrenorul echipei, Bogdan Vintila, sustine ca nu este deranjat de faptul ca patronul ii submineaza practic pozitia si ca vede implicarea lui Becali ca fiind una pozitiva.