Discurs halucinant al antrenorului FCSB: Cum a facut tot posibilul sa nu-l supere pe Becali

Intrebat de un reporter cum explica faptul ca, imediat dupa partida cu Astra a declarat ca el l-a inlocuit pe Mihai Balasa, iar apoi Becali a recunoscut ca a fost o schimbare ordonata prin telefon, tehnicianul a facut tot posibilul pentru a evita un raspuns direct."Eu cred ca batem foarte multa moneda pe acest lucru. Eu cred ca ar trebui sa trecem peste acest lucru pentru caSa stam tot timpul sa vorbim despre lucrul asta? A gresit, ce putem face acum?", a spus Andronache.Atunci cand reporterul a insistat, solicutand sa raspunda totusi la intrebare, Vergil Andronache a evitat din nou si a schimbat subiectul."Va rog, cred ca vorbim prea mult despre acest subiect."Mihai Balasa a fost inlocuit in minutul 40 al meciului cu Astra, scor final 1-2, fundasul gresind la prima reusita a giurgiuvenilor.Dupa fluierul de final, Vergil Andronache a afirmat ca el a facut schimbarea, insa cateva minute mai tarziu Becali l-a contrazis si a recunoscut ca a dat telefon pe banca in timpul meciului si a ordonat inlocuirea jucatorului."Eu am dat telefon in minutul 20, dupa ce a gresit. Poate d-aia m-a si pedepsit Dumnezeu, ca l-am umilit pe om, dar m-am enervat. Eu nu-l bagam, dar au venit niste rusi sa il vada, d-aia l-am bagat. L-am si iertat ca am zis ca nu conteaza meciul asta cu Astra", a spus Becali la DigiSport.In imaginile surprinse in timpul partidei se vede cum o persoana din staff-ul FCSB vine la antrenor si ii sopteste ceva la ureche, iar imediat acesta il schimba pe Balasa.Jucatorul a refuzat sa dea mana cu antrenorul interimar al FCSB dupa inlocuire si a plecat direct la vestiar.M.D.