Doi fotbalisti de nationala s-au rugat de Becali pentru a merge in cantonament cu FCSB

Cristi Manea si Adi Popa au fost anuntati de staff-ul vicecampioanei ca nu intra in vederile echipei in 2020 si ca ar trebui sa isi caute alte formatii la care sa joace, pe aceasta "lista neagra" aflandu-se alte patru nume.Neavand optiuni imediate de transfer, cei doi au apelat chiar la omul care a decis sa ii dea afara, patronul Gigi Becali , pe care l-au rugat sa le permita sa mearga in stagiul de pregatire din Spania.Latifundiarul a fost de acord pentru ca, spune el, in acest mod cresc sansele celor doi sa plece de la echipa."Asa este. Manea si Popa nu au intrat in vederile lui Vintila pentru cantonament. Am vorbit cu ei si am acceptat sa plece cu echipa pentru a-i ajuta, poate ii vede cineva si pe ei. Am vrut sa ii ajut", a spus Becali in Fanatik Atat Popa cat si Manea sunt fotbalisti ce au cote foarte bune, dar care nu au reusit sa se impuna la FCSB, fiind rezerve in prima parte a campionatului.Dupa Sarbatori ei au fost anuntati ca trebuie sa isi caute alte echipe pentru ca nu intra in planurile antrenorului.Pentru ca nu exista echipe dispuse sa ii transfere acum, cei doi au apelat la bunavointa omului care i-a dat afara si l-au rugat sa le permita sa faca macar pregatirea de iarna cu FCSB, in timp ce impresarii le cauta noi cluburi De pe lista neagra a FCSB mai fac parte Alexandru Stan, Diogo Salomao, Thierry Moutinho si Claudiu Belu.