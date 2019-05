Dumitru Dragomir propune un antrenor surpriza la FCSB: "Ar lua campionatul in joc de glezna"

Ziare.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal e convins ca Ionut Lutu, care isi va lua in aceasta vara licenta Pro de antrenor, ar fi cel mai potrivit pentru postul de antrenor la FCSB."Daca as fi in locul lui Gigi Becali, l-as pune pe Lutu antrenor si as lua campionatul in joc de glezna", a spus Dragomir intr-o interventie la ProX "Stiti care e cea mai mare calitate a lui Lutu? Faptul ca a rezistat atata timp alaturi de Gigi, ca nu i-a dat ala un sut in fund. Cine a mai rezistat atat? Meme si Argaseala poate... Dar si Meme s-a mai certat cu Becali", a mai adaugat fostul sef al LPF.Totusi, favorit sa devina noul antrenor al "ros-albastrilor" este Edi Iordanescu, insa Dragomir e convins ca relatia dintre Becali si acesta se va deteriora repede."Edi este orgolios, este un antrenor foarte bun, nu admite sa il calce cineva pe bombeuri, iar Becali nu admite sa comande cineva pe banii lui. Se vor certa repede", a punctat acesta.Negocierile dintre Gigi Becali si Edi Iordanescu se vor purta dupa disputarea ultimei etape a play out-ului Ligii 1, programata in acest weekend.