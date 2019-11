Fanii FCSB il sustin pe omul dat afara de Becali: "Asa e la noi"

Ziare.

com

Fanii din "Peluza Ros-Albastra" spun ca fostul director sportiv a ridicat echipa in momente dificile si il "inteapa" pe fostul si, probabil, viitorul manager al vicecampioanei, Mihai Stoica."Suntem alaturi de Narcis incu conducerea. Suntem de parere ca nu era timpul de certuri si scandaluri mai ales in perioada in care echipa merge bine. Dar asa e la noi, totul merge bine si dintr-o data trebuie sa apara ceva. Noi il sustinem in continuare pe Narcis, cel care a ridicat in momente grele clubul cand altii l-au lasat", este mesajul transmis de suporteri.Narcis Raducan a plecat, marti, de la FCSB, el acceptand rezilierea contractului dupa o discutie in contradictoriu cu patronul Gigi Becali.Latifundiarul a declarat ulterior ca Raducan l-a suparat pentru ca nu a aparat clubul atunci cand ar fi trebuit.Este de asteptat ca functia de director sportiv sa nu ramana prea mult timp vacanta, Mihai Stoica fiind favorit sa o ocupe din nou.M.D.