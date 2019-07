FCSB a perfectat inca doua transferuri, iar Gigi Becali dezvaluie salariile celor doi mijlocasi

Ziare.

com

Ambii vin din postura de jucatori liberi de contract, iar Moutinho va primi la vicecampioana Romaniei un salariu lunar de 12.500 de euro, in timp ce Salomao s-a inteles pentru 15.000 de euro pe luna."15.000 de euro pe luna lui Salomao si 12.500 de euro pe luna lui Moutinho. Salomao cred ca a semnat azi", a anuntat Becali la ProX.Transferul lui Thierry Moutinho a fost anuntat oficial luni seara, in timp ce oficializarea mutarii lui Diogo Salomao e asteptata pentru astazi.Ambii jucatori sunt familiarizati cu Liga 1, Moutinho (28 de ani) jucand un an si jumatate la CFR Cluj, iar Salomao (30 de ani) fiind la Dinamo tot un an si jumatate.I.G.