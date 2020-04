FCSB insista pentru transferul unui international roman: Gigi Becali anunta ca a marit oferta

Ziare.

FCSB e pe punctul de a-l achizitiona pe Andrei Chindris de la FC Botosani in plina pandemie de coronavirus.580.000 de euro e ultima oferta facuta de Becali pentru fundasul central in varsta de 21 de ani."Este adevarat. Aveti informatia corecta. Am plusat de la 550.000 de euro la 580.000 de euro, iar Vali Iftime are termen pana in noaptea asta (luni - n.red.), la ora 24:00, ca sa imi dea raspunsul. Daca trece si un minut peste termenul pe care i l-am dat, atunci oferta mea de 580 de mii de euro a picat, iar de marti ii dau doar 500.000 de euro pentru Chindris. Sa se gandeasca bine ca din alta parte, pe criza asta, nu o sa vada el banii astia", a anuntat Becali pentru Prosport "Nu negociez nimic in plus fata de suma asta si nu am ce sa negociez eu marti cu el. Iti repet: daca nu imi da raspunsul pana la ora 24:00, de marti oferta pentru Chindris este 500.000 de euro. Nu stiu despre ce procente a vorbit impresarul Vulturar sau Iftime, ca eu nu stau la discutii cu ei despre asa ceva", a mai spus acesta.Andrei Chindris a ajuns la FC Botosani in 2016, de la Universitatea Cluj.5 jocuri are Chindris in nationala under 21 a Romaniei.