FCSB l-a dat afara pe omul care l-a infuriat pe Becali - oficial

Acesta paraseste formatia vicecampioana dupa doi ani si jumatate petrecuti in Berceni."FCSB anunta ca a incetat raporturile contractuale cu preparatorul fizic Marian Lupu, care a pregatit echipa in ultimii doi ani si jumatate.Pregatirea fizica a jucatorilor in aceasta perioada va fi coordonata de Andrei Zisu, preparatorul fizic al Centrului de Copii si Juniori al FCSB, sub supravegherea antrenorului Bogdan Andone", se arata intr-un comunicat al echipei lui Becali.Marian Lupu este vazut de latifundiar drept principalul responsabil pentru accidentarile jucatorilor de la FCSB, multi dintre acestia acuzand probleme musculare.M.D.