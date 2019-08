FCSB nu are antrenor: Iata de ce s-au blocat negocierile dintre Becali si Conceicao

Ziare.

Potrivit principalelor publicatii de sport de la noi, neintelegerile dintre Becali si Conceicao au fost provocate de dorinta patronului echipei de a se implica cat mai mult la echipa.Latifundiarul i-ar fi spus antrenorului ca trebuie sa discute inaintea fiecarui meci pentru a aproba echipa de start.Mai mult, Conceicao a aflat ca Becali isi doreste sa aiba control total si asupra schimbarilor tactice, el transmitand antrenorului cine trebuie sa intre pe teren.In momentul in care a auzit pretentiile lui Gigi Becali , tehnicianul portughez s-a ridicat de la masa negocierilor si a parasit Bucurestiul, sansele ca el sa accepte oferta fiind minime.Si Becali a recunoscut acest lucru imediat dupa plecare lui Conceicao, patronul FCSB sustinand ca are si alti tehnicieni pe lista sa.Vicecampioana Romaniei nu are antrenor dupa ce Bogdan Andone a demisionat in urma cu mai putin de o saptamana, el renuntand dupa infrangerea cu Alashkert, din Europa League, asta desi echipa a obtinut calificarea in turul III preliminar.La conferinta de presa Andone a acuzat imixtiunile lui Becali in alcatuirea echipei de start si a marturisit ca nu se poate lucra profesionist in aceste conditii.FCSB va juca joi seara in prima mansa a turului III preliminar din Europa League si sunt sanse mari ca pe banca sa se afle din nou interimarul Vergil Andronache.M.D.